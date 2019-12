Im Jugendtreff Postwaggon in Baierbrunn gibt es auch in den Weihnachtsferien ein Programm. "Diesmal wird gespielt bis sich der Postwaggon biegt", so die Veranstalter. Jeden Tag gibt es Preise zu gewinnen und wer sich bis zum Mittwoch, 18. Dezember, über die Internetseite https://jt-postwaggon.de anmeldet, nimmt automatisch an einer Tombola teil und zahlt statt acht Euro pro Tag nur sechs Euro inklusive Betreuung, Verpflegung und Preise. Das Programm für Leute ab der ersten Klasse findet statt am 27. und 28.Dezember und vom 2. bis 4. Januar jeweils von 14 bis 18 Uhr. Anschließend gibt es für Leute ab der fünften Klasse den Teenietreff bis 22 Uhr.