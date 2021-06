Das Dorfzentrum beleben, regionale und Bio-Produkte anbieten, ein besonders Einkaufserlebnis mitten im Ort schaffen - die Gemeinde Baierbrunn veranstaltet nun regelmäßig jeden Mittwochnachmittag einen Wochenmarkt am Rathaus. Dabei wird die Bahnhofstraße vom Maibaum bis zum Rathaus für die Durchfahrt gesperrt und zu einer Fußgängerzone, in der es auch einen "Food-Court" gibt, an dem man Speisen und Getränke von Kaffee und Eis über Curry-Wurst und Burger sowie Bier im Freien - natürlich unter den erforderlichen Hygienebedingungen - genießen kann. Auch an diesem Mittwoch, 30. Juni, wird der Markt unter dem Motto "Frisch und regional - hier in Baierbrunn" von 14 bis 18 Uhr stattfinden.