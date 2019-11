Simone Mutschlers Theater-Spaß zeigt ein Mitmach-Theater, in dem Kinder alles über den Unterschied zwischen Wald und Stadt erleben können. Der Bund Naturschutz präsentiert die Veranstaltung für Kinder von drei Jahren an am Samstag, 23. November, 16 Uhr, in Baierbrunn. Die Veranstaltung findet im Pfarrsaal der katholischen Kirche statt. Eintritt: fünf Euro. Kartenreservierungen unter baierbrunn@bund-naturschutz.de.