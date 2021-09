Die Baierbrunner Sommerbühne, die seit ein paar Wochen auf dem Gelände des Sport- und Bürgerzentrums steht, ist am Sonntag, 12. September, Schauplatz einer Matinée: Die Isartaler Blasmusik unter der Leitung von Adi Stahuber wird dort von 11 Uhr an aufspielen. Angekündigt ist ein schwungvolles Programm mit bayerischen und internationalen Klängen, Blasmusik- und Bigband Sound. Der Eintritt ist frei. Ein Bier-Truck liefert die Getränke (auch nicht-alkoholische). Generell können sich Musiker, Theatergruppen oder Kabarettisten an die Gemeinde wenden, um die Sommerbühne, die geplant noch bis zum 15. Oktober am Sport- und Bürgerzentrum steht, für Auftritte zu nutzen.