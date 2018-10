24. Oktober 2018, 21:59 Uhr Baierbrunn Mafiosi im Pfarrsaal

Eine junge Polizistin verliebt sich in dem beschaulichen Landsberg in den Sohn eines Mafiosi und muss nebenbei einen Mord aufklären. Die Überparteiliche Wählergruppe Baierbrunn präsentiert bei einem Dorffilmabend im Pfarrsaal den unterhaltsamen Bayernkrimi "Maria Mafiosi - ein jeder sehnt sich nach Familie" mit Lisa Maria Potthoff und Sigi Zimmerschied. Der Film läuft am Freitag, 26. Oktober, 20 Uhr. Einlass ist von 19.30 Uhr an. Der Kostenbeitrag beträgt vier Euro.