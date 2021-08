Das mobile Impfteam kommt am Mittwoch, 18. August, erneut auf den Baierbrunner Wochenmarkt. Interessierte Bürger aus Baierbrunn, aber auch Mitarbeiter ortsansässiger Unternehmen und alle anderen sind eingeladen, dieses Angebot für eine Corona-Impfung zu nutzen. Wer beim Termin am 28. Juli die erste Impfung erhalten hat, kann diesen Termin für die zweite Impfung nutzen, falls diese beim verwendeten Impfstoff notwendig ist. Das Impfteam steht von 12.30 bis 18 Uhr am Rathaus. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Man muss nur Personalausweis und Impfbuch mitbringen. Das Impfangebot richtet sich an Kinder ab zwölf Jahren, Jugendliche und Erwachsene. Für unter 18-Jährige wird ausschließlich der Impfstoff von Biontech verwendet. Bei Fragen kann man sich an Melanie Marganus wenden unter Telefon 089/74 41 50 16 oder per E-Mail an melanie.marganus@baierbrunn.de.