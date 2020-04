Das Baierbrunner Rathaus ist von Montag, 4. Mai, an wieder teilweise für den Parteiverkehr geöffnet. Nach telefonischer Terminvereinbarung kann man in den Bereichen Bürgerbüro, Standesamt/ Soziales und Gemeindekasse wieder vorsprechen, sofern es sich um nichtaufschiebbare, notwendige Angelegenheiten handelt. Voraussetzung ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Die Rathaustür bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Alle Vorsprachen sollten weiterhin auf ein Minimum begrenzt werden, teilt die Gemeinde mit. Alle Mitarbeiter sind bevorzugt telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Müll- und Windelsäcke können nach Vereinbarung in der Gemeindekasse gekauft werden.