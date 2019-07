7. Juli 2019, 21:22 Uhr Aying Volksmusiktreffen

Viel Volksmusik, einen Gottesdienst und einige Brauereiführungen, das erleben Besucher bei dem diesjährigen Volksmusiktreffen des Landkreises München. Das Fest beginnt am Sonntag, 14. Juli, um 9 Uhr mit einem Gottesdienst in der St.-Andreas-Kirche in Aying. Von 11 Uhr an, bis 16 Uhr, treten 17 Volksmusikgruppen im Schalander der Brauerei Aying auf. Zwischendrin können Interessierte die Brauerei besichtigen.