Ein Streit zwischen einem Ayinger und einem Karlsfelder ist am Sonntag in Fischbachau in Handgreiflichkeiten ausgeartet. Nach Angaben der Miesbacher Polizei wollte der 51-Jährige aus Aying sein Auto auf einem Parkplatz abstellen, den der 46 Jahre alte Karlsfelder für einen Freund freizuhalten versuchte. Der Karlsfelder stellte sich dem Ayinger in den Weg, dieser fuhr jedoch vorsichtig weiter in den Parkplatz und drängte den Fußgänger zurück. Der Karlsfelder rief im Verlauf der weiteren Auseinandersetzung die Polizei und behauptete, drei Mal angefahren worden zu sein, bevor er zu Boden fiel. Dies wurde aber laut den Beamten von Zeugen des Vorfalls bestritten. Ob es tatsächlich eine Berührung zwischen Fahrzeug und Fußgänger gegeben hat, muss noch ermittelt werden. Klar ist dagegen, dass der Karlsfelder die Autotür des Ayingers geöffnet und ihm zwei Mal mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen hat - ein Akt der Selbstjustiz, für den die Staatsanwaltschaft nach Einschätzung der Polizei kein Verständnis haben dürfte.