Das Angebot richtet sich an alle Sinne. Es geht um Lust und Leidenschaft, Moral und Eros. Die Ayinger Gmoa-Kultur startet 2020 mit einem neuen kulturellen Akzent: Mitglieder des Kulturvereines präsentieren eine Lesung aus Boccaccios Dekameron, garniert mit musikalischen Highlights der Pop- und Rockmusik, verfeinert mit italienischen Spezialitäten zum Ausklang der Veranstaltung. Giovanni Boccaccios (1313-1375) Werk ist ein Spiegel der sinnfrohen italienischen Renaissance. Die Sammlung von hundert meisterhaft erzählten Novellen, durchaus auch deftigen Inhalts, gilt als Weltliteratur. Die Veranstaltung am Freitag, 10. Januar 2020, findet im Gasthof Oswald in Kleinhelfendorf 6 statt, Beginn ist um 19 Uhr, Einlass 18 Uhr. Der Eintritt kostet 18 Euro inklusive kulinarische Spezialitäten. Karten gibt es im Gasthof, Telefon 08095/332 und bei der Gmoa-Kultur, Telefon 08095/87 59 13.