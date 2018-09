23. September 2018, 21:53 Uhr Aying Mörsergranate auf Acker gesprengt

Ein Sprengstoffexperte hat am Samstag auf einem Acker in Aying eine Mörsergranate gezielt zur Explosion gebracht. Ein Bauer hatte am Vormittag bei Feldarbeiten in der Nähe des Straßlandwegs den Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt und der Polizei gemeldet. Die Granate war gut zwanzig Zentimeter lang. Der hinzugerufene Experte eines privaten Sprengmittel-Räumdienstes stufte das Gefahrenpotenzial als so gering ein, dass er die Granate gegen 14 Uhr direkt am Fundort kontrolliert hochgehen ließ. Größere Absperrungen oder gar die Räumung von Häusern im Umkreis waren hierfür nicht notwendig.