Unter dem Titel "Demenz - Wir müssen reden!" findet am Mittwoch, 16. September, eine Filmvorführung zum Welt-Alzheimer-Tag in Aying statt. Seit 1994 gibt es am 21. September in aller Welt Aktivitäten, um auf die Lage von Demenzbetroffenen und deren Angehörigen aufmerksam zu machen. Trotz der Corona-Einschränkungen hat die Alzheimer-Gesellschaft im Landkreis München Aktionen organisiert. Gemeinsam mit dem Verein Dorfleben und Soziales in Aying lädt die Gesellschaft von 16 Uhr an zum Film "Nicht schon wieder Rudi" in den Bürgersaal ein. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung unter Telefon 08095/87 59 77 ist notwendig.