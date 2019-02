13. Februar 2019, 21:58 Uhr Aying Die Schäffler tanzen

Die Schäffler setzen ihre Reise durch den Landkreis fort: An diesem Freitag, 15. Februar, kommt die Schäfflerzunft Kirchheim nach Aying, von 11.15 Uhr an präsentieren sie ihren traditionellen Tanz vor der Grundschule in Großhelfendorf in der Glonner Straße 11. Seit dem Jahr 1914 gibt es die Schäfflerzunft Kirchheim; die Tänzer beginnen schon Monate vor der Faschingszeit - meistens im Oktober - mit ihren Proben und absolvieren in der Hochsaison unzählige Auftritte.