Nach einem Blitzeinschlag ist am Mittwochabend der Dachstuhl eines Hauses in der Hans-Ernst-Straße in Großhelfendorf bei Aying in Flammen aufgegangen (). Wie die Feuerwehr miteilt, ging der Alarm gegen 19.30 Uhr ein. Um den Brand zu löschen rückten die Feuerwehren aus Großhelfendorf, Aying, Siegertsbrunn, Feldkirchen-Westerham und Münster mit mehr als Einsatzkräften aus. Acht Atemschutztrupps waren im Einsatz. Der einzige Bewohner des Hauses war nach Angaben der Feuerwehr schon vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte ins Freie geflüchtet. Rettungssanitäter versorgten ihn an Ort und Stelle. Nach gut drei Stunden war der Einsatz beendet. Über die Höhe des Schadens gibt es noch keine Angaben.