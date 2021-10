Teilweise gravierende Gesetzesverstöße hat die Verkehrspolizeiinspektion Hohenbrunn bei einer Kontrolle von Omnibussen aus dem nicht zur EU gehörenden Ausland am Donnerstag festgestellt. Sieben Fahrzeuge wurden zwischen 16 und 21 Uhr einer umfassenden Untersuchung unterzogen, fast in allen Fällen gab es etwas zu beanstanden. So wies ein Bus aus Bosnien gravierende Mängel an der Bremsanlage auf, die Weiterfahrt wurde unterbunden. Bei zwei weiteren Kontrollen wurden Verstöße gegen das Personenbeförderungsgesetz festgestellt, da den Fahrgästen keine oder falsche Fahrscheine ausgestellt worden waren. Ein Busfahrer war nicht im Besitz der benötigten Fahrerlaubnis, bei einem Fahrgast wurde festgestellt, dass er sich unerlaubt in Deutschland aufhält.