20. September 2018, 22:13 Uhr Ausstellung Zwischen Himmel und Erde

Unterhaching - "Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein", sang einst Reinhard Mey, "alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen und dann würde was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein." Ein Sehnsuchtslied ist dieser Song, der das Verhältnis zwischen Himmel und Erde in eine für den Menschen tröstliche Balance bringt. Die Mitglieder der Künstlergruppe "Feuervogel" haben sich mit diesem Phänomen auseinander gesetzt, mit dem alten Traum vom Fliegen, mit der Freiheit der Gedanken und dem Boden der Realität, der unser irdisches Sein ausmacht. "Über den Wolken und darunter" ist der Titel der Ausstellung mit Arbeiten, die im Zuge dieses künstlerischen Prozesses entstanden sind, und den freien Lauf der jeweils individuellen Kreativität ihrer Schöpfer dokumentieren. Zu sehen ist die Schau bis Freitag, 28. September, im Kubiz, Jahnstraße 1, montags bis freitags von 9 bis 22 Uhr, samstags von 9 bis 18 Uhr sowie während des Veranstaltungsbetriebs. Am letzten Ausstellungstag laden die zwölf Künstler die Besucher von 19 Uhr an zu einer Abschlussfeier im Angesicht der Bilder ein.