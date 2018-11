14. November 2018, 21:25 Uhr Ausstellung Start in den Kulturwinter

Haar - Mit gleich drei künstlerischen Positionen in einer Ausstellung ist der Kulturverein Haar nun in den diesjährigen Kulturwinter gestartet. Die in der Galerie im Bürgerhaus am Kirchenplatz 1 eröffnete Schau zeigt Acrylarbeiten von Richard Fechter, Horst Schuardt und Peter Troje. Während man angesichts von Fechters Bildern in dessen zum Teil recht verschrobene Fantasien eintauchen kann, ist Horst Schuardt in der aktuellen Ausstellung mit großformatigen Exponaten vertreten. Peter Trojes Arbeiten indes kommen wie ein farbintensives, abstraktes Experiment daher. Noch bis Sonntag, 18. November, ist die Ausstellung des Haarer Kulturvereins noch täglich in der Zeit von 14 bis 18 Uhr zu besichtigen. Der Eintritt ist frei.