11. November 2018, 22:21 Uhr Ausstellung Künstlerische Experimente

Arbeiten der Unterhachingerin Simone Tosi im Kubiz

Unterhaching - Farbe ist Leben! Das ist der Leitspruch der Unterhachinger Künstlerin Simone Tosi. Dabei deckt Tosis Produktpalette vom Auftragsgemälde über Kinder- und Wohnaccessoires bis zum Schmuck die unterschiedlichsten kreativen Spielarten ab. Was all diese Arbeiten vereint, ist die Bereitschaft, Neues zu wagen und sich auf ungewohnte künstlerische Prozesse einzulassen. Den Titel "Im Rausch der Farben" trägt eine Ausstellung mit Werken von Simone Tosi, die derzeit im Kubiz, Jahnstraße 1, zu sehen ist. Neben Bildkompositionen mit glasartigen Oberflächen, die eine farbintensive Tiefe suggerieren, werden hier auch Arbeiten gezeigt, deren unterschiedliche Strukturen von Pigmenten, Edelsteinen und Mineralien herrühren. Dazu kommen Objekte, in denen sich Tosi mit den neuen Medien auseinander setzt. All das basiert letztlich auf ihren künstlerischen Experimenten der vergangenen Jahre. Bis zum 29. November ist die Schau werktags von 9 bis 22 Uhr, samstags von 9 bis 18 Uhr sowie während des Veranstaltungsbetriebs zu besichtigen.