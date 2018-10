28. Oktober 2018, 21:47 Uhr Aschheim Verkehr wechselt auf neue Spur

Südfahrbahn fertig: Behörde sieht sich bei A-99-Ausbau im Zeitplan

Der erste Abschnitt des Ausbaus der A 99 zwischen dem Autobahnkreuz München-Nord und der Isarbrücke ist baulich abgeschlossen. Wie die Autobahndirektion Südbayern ankündigt, wird bis diesen Montag, 29. Oktober, zwischen dem Autobahnkreuz und Aschheim/Ismaning der Verkehr in Fahrtrichtung Salzburg auf die neu gebaute Südfahrbahn umgelegt. Damit habe der Ausbau der gesamten Südfahrbahn pünktlich abgeschlossen werden können, heißt es. Bis Ende des nächsten Jahres werde der fehlende Bereich der Nordfahrbahn zwischen Aschheim/Ismaning und der Isarbrücke in Fahrtrichtung Nürnberg von drei auf vier Fahrspuren erweitert.

Bis Mitte November läuft der Verkehr in Fahrtrichtung Nürnberg noch auf einer provisorischen Baustellenspur auf der Nordfahrbahn. Bis dahin wird die mobile Baustellenmittelschutzwand im fertig gestellten ersten Abschnitt zwischen dem Autobahnkreuz München-Nord und der Isarbrücke abgebaut und im noch auszubauenden Bereich zwischen Isarbrücke und Aschheim/Ismaning auf die Südfahrbahn umgesetzt. Mitte November wird dann der Mitteilung der Autobahndirektion zufolge der Verkehr im Abschnitt zwischen Aschheim/Ismaning und der Isarbrücke in Fahrtrichtung Nürnberg in die bis dahin aufgebaute Baustellenverkehrsführung auf der neuen Südfahrbahn verlegt. Daran anschließend beginne auf der Nordfahrbahn der Abbruch von drei Brücken und die Sanierung der Isarbrücke in Fahrtrichtung Nürnberg.

Der Ausbau der A 99 zwischen dem Autobahnkreuz München-Nord und Aschheim/Ismaning werde bis Ende 2019 abgeschlossen, heißt es. Man sei damit absolut im Zeitplan. Zum Schutz der Anwohner vor Verkehrslärm habe man Lärmschutzmaßnahmen ergriffen. Abgesehen von bis zu acht Meter hohen Lärmschutzwänden sei auf ganzer Länge lärmarmer offenporiger Asphalt eingebaut worden, der wegen seines Hohlraumgehalts von 22 Prozent den Verkehrslärm erheblich reduziere.