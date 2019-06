21. Juni 2019, 22:19 Uhr Aschheim Umfrage zum Flächennutzungsplan

Die Gemeinde Aschheim geht die Ortsentwicklung der kommenden 20 Jahre an und stellt derzeit ihren Flächennutzungsplan (FNP) neu auf. Hierbei haben die Bürger die Möglichkeit sich einzubringen und können vom 24. Juni bis 4. August an einer Online-Umfrage teilnehmen, deren Ergebnisse in den weiteren Planungsprozess einfließen werden. Mit dem Flächennutzungsplan wird etwa aufgezeigt, wo ein Wohn- oder Gewerbegebiet entstehen soll oder Flächen zum Schutz der Natur reserviert werden. Die Umfrage erfolgt anonym, dauert etwa 20 Minuten und auch Kinder und Jugendliche können daran teilnehmen. Sie ist auf der Homepage der Gemeinde (www.aschheim.de) abzurufen.