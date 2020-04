Auch wenn es noch unklar ist, wie ein neues Rathaus und das Areal drum herum aussehen soll - eines steht fest: Das Partnerschaftshaus neben dem Rathaus soll in jedem Fall erhalten bleiben. Das beschloss der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung, bevor im Mai die neuen Mitglieder vereidigt werden. Dieser Beschluss geht auf einen Antrag der Freien Wähler zurück und wurde einstimmig angenommen. Ebenso legte der Gemeinderat fest, dass es vor dem Rathaus eine Grünfläche geben soll. Weil das Aschheimer Rathaus marode ist, Mängel beim Brandschutz aufweist und zu wenig Platz für alle Mitarbeiter bietet, hatte der Gemeinderat vor gut einem Jahr dessen Abriss beschlossen. Gutachter fürchteten damals, dass bei einem Brand die Deckenbalken zusammenbrechen könnten. Deshalb zogen Teile des Rathauses in das nur wenige Meter entfernte Partnerschaftshaus. Seit Herbst 2019 arbeitet die Verwaltung wieder unter einem Dach an der Saturnstraße und der Partnerschaftsverein kann sein Gebäude wieder selbst nutzen. Das Haus per Beschluss offiziell als erhaltungspflichtig einzustufen, wäre aus Sicht des CSU-Gemeinderats Bernhard Stilling nicht nötig gewesen. Der Gemeinderat sei sich schon immer über den Erhalt einig gewesen.