Als Life-Coaches, als Schnulzen trällernde Schlagerstars und als karrieregeile Start-upper stehen die Kabarett-Comedians Max Beier und David Hang in ihrem neuen Programm "Beklopptimierung" auf der Bühne. Am Sonntag, 25. Oktober, treten sie damit im Aschheimer Feststadl auf. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr, der Kartenvorverkauf läuft bereits über die Vorverkaufsstellstellen von München Ticket oder online auf www.muenchenticket.de. Auch im Kulturellen Gebäude in Aschheim gibt es im Oktober ein Programm: Am Sonntag, 11. Oktober, wird das Kindertheaterstück "Bibi Blocksberg" gezeigt. Beginn ist um 15 Uhr. Erwachsene können sich am Freitag, 16. Oktober, das Stück "Lehman Brothers" ansehen. Das Stück erzählt vom Aufstieg der Lehman-Brüder, die im 19. Jahrhundert von Unterfranken nach Amerika auswanderten. Von den Anfängen im Tuchwarenhandel, von der Gründung der eigenen Bank, vom Weg an die Spitze der New Yorker Finanzwelt. Beginn ist um 20 Uhr. Außerdem wird die Vorstellung von "Der gestiefelte Kater", die am 25. April wegen Corona entfiel, am Sonntag, 18. Oktober, nachgeholt. Karten für die ursprüngliche Vorstellung am 25. April behalten ihre Gültigkeit.