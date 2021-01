Die Kurse im Programm der Volkshochschule im Osten des Landkreises für das Sommersemester sind bereits online buchbar. Das Programmheft wird in der ersten Februarwoche an alle Haushalte in Aschheim, Feldkirchen und Kirchheim verteilt. Wegen der Abstandsregeln gibt es bei einigen Kursen nur beschränkte Teilnehmerzahlen. Die VHS arbeitet nach eigenen Angaben laufend an Lösungen und der Erweiterung von digitalen Angeboten, um diese Hürde zu meistern. Informationen gibt es unter Telefon 089/99 01 77-0 oder unter www.vhsolm.de.