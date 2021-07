Die Aschheimer Grünen haben eine neue Spitze gewählt. Aufgrund von Wegzug beziehungsweise beruflicher Auslastung traten der bisherige Co-Vorsitzende Simon Melardi, Kassier Valentin Wiedenhofer wie auch Beisitzer Robert Bayer nicht mehr an. Stattdessen führt nun Jan Schreier gemeinsam mit Sabine Maier den Ortsverband an, Walter Wiedenhofer übernimmt die Kasse, Wolfgang Lüers wird neuer Beisitzer. Die Grünen haben erst Ende 2018 einen Ortsverband in Aschheim ins Leben gerufen und bei der Kommunalwahl 2020 auf Anhieb vier Sitze im Gemeinderat erobert.