Bürgerinnen und Bürger in Aschheim müssen im neuen Jahr deutlich mehr Müllgebühren zahlen. Nachdem die Gemeinde die Kosten für die Abholung der verschiedenen Tonnen turnusgemäß nach vier Jahren neu kalkuliert hat, passt sie ihre Gebühren an. Hintergrund ist, dass nach Auskunft der Kommune die Kosten für die Entsorgung von Hausmüll sowie die Verwertung von Biomüll, Sperrmüll und Holz deutlich gestiegen sind. Zudem habe die Gemeinde immer wieder wilde Müllablagerungen, unter anderem an den Unterflurcontainern, zu beseitigen. Von 1. Januar an fallen deshalb für 40-Liter-Tonnen im Jahr 88 Euro statt bisher 48 an; 60-Liter-Tonnen kosten 120 statt 66 Euro, 120-Liter-Tonnen künftig 216 Euro und 240-Liter-Tonnen 428 Euro. 2017 hatte die Kommune ihre Gebühren um knapp 45 Prozent gesenkt; außerdem können Bürger seither kostenfrei ihre Großgüter am Wertstoffhof abgeben und Sperrmüll von der Gemeinde abholen lassen.