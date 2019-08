11. August 2019, 22:07 Uhr Aschheim Motorradfahrerin touchiert Auto und stürzt

Bei einem Sturz schwer verletzt hat sich am Samstagnachmittag gegen 16.40 Uhr eine Motorradfahrerin in Aschheim. Ein Autofahrer hatte die 52-Jährige beim Abbiegen übersehen. Der 55-Jährige war mit seinem Pkw auf der Staatsstraße 2082 Richtung München unterwegs und wollte auf die B471 nach links abbiegen. Dort fuhr die Motorradfahrerin in nördliche Richtung und hatte Vorfahrt. Die Motorradfahrerin touchierte das Fahrzeugheck, verlor die Kontrolle über ihr Kraftrad und stürzte. Zur Behandlung kam sie in ein Münchner Krankenhaus.