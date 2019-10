Noch ist auf dem circa 14 000 Quadratmeter großen Grundstück an der Eichendorffstraße in Aschheim nichts als eine leere Fläche zu sehen. In den kommenden Monaten soll hier der neue Standort der Volvo Group Trucks Central Europe GmbH entstehen mit einer modernen Werkstatt und Vertriebsbüros für die Lkw von Volvo und Renault Trucks. Beim Spatenstich betonte Geschäftsführer Christian Coolsaet, auf dem Gelände entstehe einer der "modernsten Servicebetriebe" der Firma.

Der bisherige Standort in Ismaning biete "keine Möglichkeit der Expansion", so Pressesprecher Manfred Nelles. In Aschheim habe man die Fläche, die man für die zukünftige Entwicklung benötige. Die Anbindung an die Autobahn A 99 optimiere zudem die Erreichbarkeit. "Auf dem neuesten Stand" soll laut Nelles die Werkstatt sein. Volvo Trucks produziert Fahrzeuge mit unterschiedlichen Antrieben, unter anderem auch Lkw, die mit Flüssigerdgas fahren. "Man muss Werkstätten, die mit Gas arbeiten, anders ausstatten", sagt Nelles. Deshalb soll es eigene Bahnen für Lkw mit Gas- und Elektroantrieb geben.

Der Nachhaltigkeitsaspekt, den Volvo Trucks bei seinen Fahrzeugen mit alternativen Antriebsformen fördern möchte, mache sich auch bei den Standorten bemerkbar, wie Nelles sagt: "Die Volvo Group hatte schon immer als markanten Kernpunkt den Umweltschutz." Man sei sich bewusst, dass man Teil der Transportwelt sei, also wolle man auch "Teil der Lösung" sein. Um möglichst klimaneutral zu sein, schöpfe das Unternehmen Möglichkeiten wie Regenwasserbewirtschaftung, Fernwärme und Solarpanels aus. Voraussichtlich im Oktober 2020 soll der Neubau fertiggestellt werden. Für die weitere Zukunft plant Volvo, die Belegschaft am Standort von bislang 25 Mitarbeitern auf bis zu 40 aufzustocken.