30. September 2018, 22:02 Uhr Aschheim Krimilesung in der Bücherei

Die Gemeindebücherei Aschheim lädt am Donnerstag, 18. Oktober, zu einer Autorenlesung ein. Von 19.30 Uhr ist Manuela Obermeier zu Gast, die aus ihrem Kriminalroman "Tiefe Schuld" liest. Im wahren Leben selbst Polizeihauptkommissarin, geht Obermeier ihrer Leidenschaft, dem Schreiben, nach und hat nun den zweiten Fall der Münchner Kommissarin Toni Stieglitz veröffentlicht. Karten für acht Euro gibt es in der Gemeindebücherei, Münchner Straße 8, zu folgenden Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch von 16 bis 19 Uhr, Dienstag und Freitag von 15 bis18 Uhr, Donnerstag von 10 bis 13 Uhr oder an der Abendkasse.