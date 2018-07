31. Juli 2018, 22:00 Uhr Aschheim Hotel in Dornach wegen Brand evakuiert

Ein so spektakuläres Vorprogramm haben die Gäste des Ibis-Hotels in Dornach wohl noch nicht gesehen. Viele von ihnen waren gekommen, um am Montagabend ein Konzert in München zu besuchen, doch am Nachmittag mussten sie zunächst ihre Zimmer verlassen. Die Feuerwehr evakuierte das Hotel vorsorglich, weil Brandgeruch festgestellt worden war. In den Müllcontainern der angrenzenden Gaststätte hatte sich aus nicht näher bekannter Ursache ein Feuer entzündet, das auf die Dämmung der Fassade des Gebäudes übergriff. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Dornach, Aschheim und Feldkirchen, der Kreisbrandinspektion und der Berufsfeuerwehr München löschten den Brand. Sie lüfteten die Räume und schnitten die Fassade auf, um sicherzustellen, dass sich in den Styroporplatten keine Glutnester mehr befanden. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt, nach etwa eineinhalb Stunden konnten die Hotelgäste auch wieder auf ihre Zimmer zurückkehren.