Die Deutsche Post vergrößert ihr Frachtpostzentrum in Aschheim. Künftig sollen im Gewerbegebiet Südost noch mehr Pakete sortiert und dann ausgeliefert werden können; bereits jetzt waren es zu Spitzenzeiten vor Weihnachten bis zu 600 000 Sendungen in 24 Stunden. Dem Bauvorhaben, das ein Parkhaus für Transporter sowie eine Untertunnelung und Überbrückung der Klausnerstraße umfasst, steht nach Abschluss einer Bebauungsplanänderung nichts im Wege. Das Frachtpostzentrum Aschheim ist eines von 36 bundesweit. Weil Online-Bestellungen in der Corona-Pandemie stark zugenommen haben, sieht die Post Bedarf, Kapazitäten zu erhöhen. Für den Großraum München soll diese Aschheim bieten, bis in den kommenden fünf Jahren ein weiterer Standort zwischen München und Nürnberg gefunden ist. Laut einem Verkehrsgutachten sind auf den umliegenden Straßen in und um Aschheim keine Engpässe zu erwarten.