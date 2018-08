2. August 2018, 22:12 Uhr Aschheim Gemeinsam spielen

Neue Spiele ausprobieren können am Dienstag, 7. August, alle interessierten Kinder ab sechs Jahren beim Aschheimer Spiele-Treff. Dieser stellt Spiele und Anleitung in der Segenskirche an der Eichenstraße zur Verfügung - bei gutem Wetter können auch Terrasse oder Rasen genutzt werden. Außerdem wird Leiter Chris Mewes die für 2018 ausgezeichneten Spiele des Jahres vorstellen. Getränke bringt jeder selbst mit, die Veranstaltung startet um 14 Uhr. Der Spiele-Treff für Erwachsene beginnt wie gewohnt um 19.30 Uhr, ebenfalls in der Segenskirche.