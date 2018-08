9. August 2018, 21:50 Uhr Aschheim Gemeinde verschickt Post zum Bürgerentscheid

Am Sonntag, 16. September, stimmen die Aschheimer in einem Bürgerentscheid darüber ab, ob die Gemeinde Anliegern bestimmter Straßen ein Drittel ihrer Erschließungsbeiträge erlassen soll. Wie das Rathaus mittelt, erhalten die etwa 6670 abstimmungsberechtigten Aschheimer in der Zeit von Montag, 13., bis Freitag, 24. August, Post von der Kommune. Verschickt werden die amtliche Abstimmungsbenachrichtigung, der Abstimmungsschein und die Briefwahlunterlagen für den Bürgerentscheid mit dem offiziellen Titel "Altstraßen-Ersterschließung Aschheim-Dornach". All jene, die nicht persönlich an die Wahlurne gehen wollen, müssen Folgendes beachten: Der Abstimmungsbrief muss spätestens am 16. September um 18 Uhr bei der Gemeinde Aschheim an der Ismaninger Straße 8 eingehen. Weitere Informationen zum Bürgerentscheid und zum Abstimmungsschein gibt es bei Maria Berg im Rathaus unter der Telefonnummer 90 99 78 14.