23. Juli 2018, 21:53 Uhr Aschheim Feuer richtet hohen Schaden an

Bei dem Brand in einem Einfamilienhaus in Aschheim ist am Freitag ein Schaden von etwa 400 000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Brand in der Doppelgarage ausgebrochen, in der unter anderem Brennholz gelagert wurde. Er griff auf den Wohnbereich und den Dachstuhl des Gebäudes an der Heimstettner Straße über und erfasste auch ein vor der Garage stehendes Auto. Nach Angaben der Polizei gibt es derzeit keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Die Ermittlungen dauern an.