Elektronische Geräte im Wert von 20 000 Euro hat ein unbekannter Täter bei einer Firmenveranstaltung in Aschheim gestohlen. Wie die Münchner Polizei am Montag berichtete, ereignete sich der Diebstahl bereits am vergangenen Donnerstag in einem Hotel am Einsteinring. Demnach nutzte der Täter gegen 11.15 Uhr eine Veranstaltungspause, um zwei Kameras der Marke Canon samt Zubehör und zwei Apple-Laptops zu entwenden. Bislang gibt es keinen Verdacht, wer der Täter sein könnte. Deshalb sucht die Polizei nun Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder denen die Geräte zum Kauf angeboten worden sind. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 089/2910-0 entgegen.