26. Juni 2019, 22:24 Uhr Aschheim Die Nutzpflanzen unserer Vorfahren

Bereits seit Jahrtausenden lebt der Mensch nicht nur von Fleisch, sondern auch von verschiedenen Pflanzen. Bei dem Vortrag mit dem Titel "Der Mensch lebt(e) nicht nur von Brot allein" in Aschheim an diesem Donnerstag gibt Archäologin Claudia Sarkady Auskunft darüber, wie sich die pflanzliche Ernährung entwickelte, welche Rolle Pflanzen als Rohstofflieferanten und für religiöse Riten spielten. Beginn ist um 19 Uhr. Der Vortrag im Kleinen Saal im Kulturellen Gebäude an der Münchner Straß 8 ist Teil des Sommerprogramms, den das Aschheim-Museums und der Kirchheimer Bajuwarenhof unter dem Motto "Essen und Trinken in der europäischen Vor- und Frühgeschichte" organisieren. Auch am Sonntag, 30. Juni, findet eine Veranstaltung aus diesem Programm statt - diesmal in Kirchheim. Von 11 bis 17 Uhr können Interessierte am Bajuwarenhof Samen unter dem Mikroskop betrachten und etwas über die Geschichte von Nutzpflanzen erfahren.