In Aschheim gibt es eine neue Packstation, an die man sein Paket liefern lassen kann. Das Unternehmen DHL Paket hat eine solche modulare Station mit 92 Fächern an der Uhlandstraße 1 beim Supermarkt in Betrieb genommen, die rund um die Uhr zugänglich ist. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstations-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Station benötigen Neukunden die DHL-Paket-App, für das Verschicken ist keine vorherige Registrierung erforderlich.