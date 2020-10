Beier und Hang treten am Sonntag, 25. Oktober, beim Kabarett im Feststadl, Eichendorffstraße 10, auf. Sie zeigen ihr aktuelles Programm "Beklopptimierung - lebst du noch oder funktionierst du schon?". Dabei parodieren sie das optimierte Leben "mit all seinen gelogenen Wahrheiten, wahren Lügen und bedeutsamen Belanglosigkeiten" und entführen in eine Realität, die schon bald wahr sein könnte. Mehr unter www.aschheim.de.