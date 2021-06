Die Häuser bestanden aus Holz, Stein, Lehm und Schilf. Das lässt vermuten, dass das Wohnen von der Jungsteinzeit bis zu den Bajuwaren zugig und unbequem war. Doch waren es das wirklich? Warum baute man so lange Häuser aus Holz und waren Steinbauten wirklich so viel komfortabler? Eine Führung der Volkshochschule im Osten des Landkreises, vermittelt am Samstag, 10. Juli, 14 bis 17 Uhr, was man über Hausbau und Lebenskomfort in Vor- und Frühgeschichtlicher Zeit weiß. Los geht die Tour im Aschheim-Museum. Später wechselt die Gruppe an den Bajuwarenhof Kirchheim, wo eine Rekonstruktion eines Gehöfts von vor 1400 Jahren zu sehen ist. Anmeldung bei der VHS unter Telefon 089/99 01 77-0 oder per E-Mail an info@vhsolm.de.