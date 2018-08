8. August 2018, 21:50 Uhr Aschheim Burschenverein feiert

Auf dem Markt- und Synodenplatz in Aschheim veranstalten die Mitglieder des Burschenvereins Aschheim-Dornach am Samstag, 11. August, ihr Dorffest. Von 15 Uhr an spielt dort die Musik auf, zudem gibt es Steckerlfisch und Spezialitäten vom Grill sowie Kaffee und Kuchen. Der Krieger- und Veteranenverein bietet Südtiroler Schmankerl an. Bei schlechtem Wetter wird das Dorffest verschoben und findet am Samstag, 18. August, statt.