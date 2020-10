Auch in diesem Jahr will das Rathaus die Aschheimer darüber informieren, was sich in der Gemeinde getan hat. Deshalb veranstaltet die Kommune am Freitag, 23. Oktober, eine Bürgerversammlung in der Stockschützenhalle (Am Sportpark 10). Beginn ist um 16 Uhr. Damit die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus überschaubar bleibt, sollen sich die Teilnehmer bis Mittwoch, 21. Oktober, anmelden - entweder per E-Mail an buergermeisterbuero@aschheim.de oder unter der Telefonnummer 089/90 99 78 15. Ein Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht. Nach den Berichten von Bürgermeister Thomas Glashauser (CSU), der Polizeiinspektion Haar und dem Landratsamt haben die Bewohner Aschheims die Möglichkeit, Anträge zu stellen.