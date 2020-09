Neue Amtsperiode, neue Regeln: Aschheimerinnen und Aschheimer mit einem kommunalpolitischen Anliegen können dieses von nun an nicht nur in der Bürgermeistersprechstunde, sondern auch vor dem ganzen Gemeinderat vorbringen. Vor der Sitzung des Gremiums am Donnerstag im Feststadel hatten die Bürger zum ersten Mal die Gelegenheit, sich in einer öffentlichen Fragestunde direkt an die 21 versammelten Gemeindevertreter zu wenden. Etwa zwei Dutzend Besucher nahmen diese Möglichkeit war und richteten insgesamt acht Anfragen an das Gremium. Diese werde man mitnehmen und "zeitnah beantworten", versicherte Bürgermeister Thomas Glashauser (CSU). Die Bürgerfragestunde soll voraussichtlich quartalsweise stattfinden. Die Termine werden auf der Homepage der Gemeinde und im Ortsnachrichtenblatt bekannt gegeben.