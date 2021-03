Auch in der Gemeinde Aschheim können sich Lesefreunde nun wieder persönlich mit neuer Lektüre versorgen. Die Gemeindebibliothek im Kulturellen Gebäude hat wieder geöffnet, am Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag jeweils von 16 bis 18 Uhr sowie am Donnerstag von 10 bis 12 Uhr. Der Service "Click und Collect" wird dafür eingestellt. Mit der Wiedereröffnung treten laut Pressemitteilung auch die üblichen Gebühren für Mahnungen oder Vorbestellungen wieder in Kraft. Die Ausleihe von DVD und Blu-Ray bleibe hingegen weiterhin kostenfrei, schreibt die Gemeinde.