Nicht weit gekommen ist ein betrunkener Autofahrer, der am Dienstag nach einem Unfall zu Fuß geflüchtet ist. Nach Angaben der Polizei kam der 53 Jahre alte Mann aus München kurz vor 18.30 Uhr bei Aschheim mit seinem Wagen von der Staatsstraße 2028 ab. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach im Grünstreifen liegen. Der Mann krabbelte aus dem Auto und kletterte über den Lärmschutzwall. Zeugen, die den Unfall mitbekommen hatten, riefen die Polizei, die gleich mehrere Streifenwagen losschickte. Dank der guten Beschreibung wurde der Unfallfahrer wenig später am Heimstettener See aufgegriffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme gebracht, sein Führerschein beschlagnahmt. Am Auto entstand Totalschaden in geschätzter Höhe von 40 000 Euro, es musste abgeschleppt werden. "Der Schaden am Grünstreifen sowie an einem Leitpfosten fällt bei dieser Summe kaum ins Gewicht", schreibt die Polizei.