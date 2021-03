Ein 19-Jähriger ist am Mittwochnachmittag auf der Staatsstraße 2082 in Aschheim mit seinem Wagen zu weit in die Mitte geraten, hat dort einen Lkw touchiert und einen nachfolgenden Pkw frontal gerammt. Der Wagen des 19-Jährigen überschlug sich daraufhin nach Angaben der Polizei und blieb auf dem Dach liegen. Das andere Auto, das von einem 44-Jährigen gesteuert wurde, drehte sich um 180 Grad und kam im Straßengraben zum Stehen. Die Feuerwehr musste den 44-Jährigen aus seinem Fahrzeug befreien. Die beiden Fahrer wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Staatsstraße war vier Stunden in beide Richtungen gesperrt.