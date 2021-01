Die Pandemie hat das öffentliche Leben im Landkreis gelähmt und auch im neuen Jahr ist noch nicht absehbar, inwieweit es wieder Veranstaltungen wird geben können. Die Gemeinde Aschheim will sich lieb gewonnene Traditionen davon jedoch nicht nehmen lassen. So soll die Sportlerehrung auch 2021 stattfinden, in welcher Form auch immer. Noch bis Freitag, 15. Januar, können Aschheimerinnen und Aschheimer der Gemeinde dafür Mitbürger melden, die zwischen 1. Januar und 31. Dezember 2020 herausragende sportliche Leistungen bei anerkannten Sportverbänden vollbracht haben. Die Meldung muss schriftlich oder per E-Mail an standesamt@aschheim.de mit einem Leistungsnachweis eingereicht werden. Weitere Informationen gibt es online unter www.aschheim.de/Rathaus&Bürgerservice.