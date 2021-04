Früh übt sich, wer ein Meister werden will, aber ans Gesetz sollte man sich dabei halten: Nach einer nächtlichen Spritztour mit dem Auto, die von der Polizei in Aschheim gebremst wurde, erwartet einen 15-Jährigen eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Er und sein 14-jähriger Beifahrer wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag kurz vor 3 Uhr an der Münchner Straße, Höhe Bürgermeister-Ruthus-Straße, von Beamten kontrolliert und flogen - wenig überraschend - auf: Nach Überprüfung der Identität wurden der 15-jährige Fahrer und der 14-jährige Beifahrer, die beide im München Osten wohnen, ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Fahrzeughalterin, die Mutter des 14-Jährigen, erhielt ihren Autoschlüssel zurück.