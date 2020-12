Cordula Dieckmann inszeniert Weihnachtsgeschichte to go

Interview von Angela Boschert, Neubiberg

Ein Krippenspiel wird es heuer in der Neubiberger Rosenkranzkirche nicht geben. Doch findet sich auf der Homepage der Gemeinde eines als Bilderbuchkino. Und vom 24. Dezember bis zum 6. Januar gibt es "Die Weihnachtsgeschichte to go" am Hörpfad im Schopenhauer-Wald, den Cordula Dieckmann , die seit langem das Krippenspiel inszeniert, organisierte.

SZ: Warum haben Sie das Krippenspiel in den Schopenhauer-Wald verlegt?

Cordula Dieckmann: Schon früh haben wir überlegt, ein Bilderbuchkino zur Weihnachtsgeschichte zu machen. Bei einem Spaziergang hatte ich die Lieder und Dialoge im Ohr und mir kam die Idee, das Krippenspiel auf einzelne Hörstationen zu verteilen, an denen die Weihnachtsgeschichte erzählt und Lieder gesungen werden.

Start ist mit der Verkündigung an der Elisabethkapelle. Wie geht's weiter?

An der Elisabethkapelle hängt ein kleiner Plan mit den acht Stationen, die man auch bei Schnee gut über die Hauptwege im Wald erreicht. Wir denken, die Kinder haben Spaß daran, wie bei einer Schnitzeljagd die nächste Station zu suchen. Die letzte Station "Beim Jesuskind an der Krippe" ist am Spielplatz. Wer will, kann dort aufhören oder läuft weiter zur evangelischen Corneliuskirche oder zur Pfarrkirche Rosenkranzkönigin, wo man während der Öffnungszeiten die Krippe anschauen kann.

Was ist an den Stationen zu finden?

An den Stationen hängen QR-Codes, mit denen man per Smartphone die Texte und Lieder hören kann. Die Bilder dazu hat meine Tochter Mia gemalt. Außerdem finden sich die Texte zum Lesen und Vorlesen. Es geht also auch völlig analog.

Aber dann hört man die Lieder nicht.

Ja, das wäre schade. Denn vier Kinder aus unserem Kinderchor, den Chorspatzen, haben unter Leitung von Olivia Rehm bekannte Weihnachtslieder eingespielt.

Grundlage des Hörpfades ist der Krippenspiel-Film, an dem gut 30 Mitwirkende und Sie als Verantwortliche für Buch, Regie und Schnitt beteiligt waren. In welcher Zeit haben Sie das alles geschafft?

Wir mussten uns ja nur für die Audioaufnahmen in der kalten Kirche treffen. Nach drei Zusammenkünften in kleiner Besetzung war alles im Kasten. Der Rest erfolgte daheim am PC. Die Lieder zu hören und die Kinder zu sehen, war eine schöne Vorbereitung auf Weihnachten. Die Kinder haben das wunderbar gemacht.

Der Krippenspiel-Hörpfad und der Film sind abzurufen unter https://www.pfarrverband-neubiberg-waldperlach.de/1584.