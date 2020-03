Aus bisher unbekanntem Grund hat ein 57-Jähriger am Samstag einem 53-Jährigen ein Messer in den Bauch gerammt. Die beiden seien sich kurz vor 18 Uhr in einer Wohnung in Laim bei einem gemeinsamen Bekannten begegnet, teilte die Polizei am Montag mit. Nur weil der 53-Jährige sich wehrte und der 40 Jahre alte gemeinsame Bekannte ihm zur Seite sprang, hätten weitere Angriffe unterbunden werden können, hieß es. Der 53-Jährige erlitt eine tiefe Stichverletzung und musste in einer Münchner Klinik operiert werden. Er befindet sich außer Lebensgefahr, muss aber weiter in der Klinik bleiben. Die Mordkommission versucht nun, die Hintergründe der Tat zu klären.