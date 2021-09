Schäume als Metapher für die Verfasstheit einer modernen Gesellschaft: Mit diesem Bild spielt die Künstlerin Zufit Simon in ihrer "choreografischen Recherche des Instabilen". Es ist jene Instabilität, die den Schaum ausmacht und im übertragenen Sinn für menschliche Lebensrealitäten stehen könnte: Die einzelne Zelle, das Individuum, ist die Blase, isoliert und fragil. Erst in ihrer Vielzahl ergibt sie den Schaum, und damit ein Gesellschaftsbild. Das daraus entstehende Spannungsfeld zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft soll nun in dem Stück "Schäume" auf der Bühne erforscht werden. Die Tanz-Performance unter Simons künstlerischer Leitung ist an diesem Mittwoch, 29. September und Donnerstag, 30. September, jeweils von 20.30 Uhr an im Schwere Reiter Theater an der Dachauer Straße 116a zu sehen. Karten sind im Vorverkauf unter www.schwerereiter.de erhältlich.