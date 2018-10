29. Oktober 2018, 11:04 Uhr Kulturtipp Digitale Parallelwelt

Das Musikcal "Norbert - Ein Nerd zwischen zwei Welten" wird in der Messestadt uraufgeführt

In der digitalen Welt erschlägt Norbert gefährliche Drachen. In der Realität machen sich die Mutter und die beste Freundin des jugendlichen Nerds Sorgen, dass Norbert zunehmend in eine Parallelwelt abdriftet. "Norbert - Ein Nerd zwischen zwei Welten" ist der Titel des Musicals von Simon Moll und Maria Würmseer, das vom Musical Ensemble München Ost unter Leitung von Katja Vogel an diesem Samstag, 27. Oktober, uraufgeführt wird. Die Vorstellung in der Kultur-Etage Messestadt an der Erika-Cremer-Straße 8 beginnt um 20 Uhr. Eine weitere Aufführung ist am Sonntag, 28. Oktober, zur gleichen Zeit.